Sultanhisar\'da Hayvan Bakımevi Projesinde Sona Yaklaşılıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapımına başlanan hayvan bakımevi ve barınak projesinde sona yaklaşılırken, bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Yasal zorunluluğumuz yok ama vicdani sorumluluğumuz var" diyerek projenin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Sultanhisar Belediyesi, sokak hayvanları için de hazırladığı barınak ve bakımevi projesinde hız kesmiyor. 4 bin 209 metrekarelik alanda yapılan hayvan bakımevi ve barınak projesi kapsamında çalışmaları yerinde inceleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ise projede sona gelindiğini duyurdu. İlçe nüfusu 25 binin altında olduğu için yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen projeye öncülük eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, barınağın yaklaşık 4 bin 209 metrekarelik bir alanda, 300 hayvan kapasiteli olarak planlandığını açıkladı. Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yıldırımkaya; "Hayvan Bakımevi ve barınak projemizde sona yaklaştık. İlçe nüfusumuz 25 binin altında olduğu için yasal zorunluluğumuz bulunmamasına rağmen 4 bin 209 metrekarelik alanda yaklaşık 300 hayvan kapasiteli olarak yapımına başladığımız barınak projemizde sona yaklaştık. İlçe halkımızın sağlığı ve güvenliği açısından yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemizi en kısa sürede tamamlayarak faaliyete geçireceğiz" dedi. - AYDIN