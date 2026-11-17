Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde "Aile Ocağımız Sultanhisar" projesi kapsamında hane ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilçede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Sultanhisar ilçesinde 'Aile Ocağımız Sultanhisar' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulması ve ihtiyaçların yerinde dinlenmesi amaçlanıyor. Sultanhisar Kaymakamlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Kaymakam Ali Ekber Ateş, ilçede ikamet eden Emine Eryiğit ve Salih Milaslı'yı evlerinde ziyaret etti. Vatandaşlarla hanelerinde bir süre sohbet eden Kaymakam Ateş, onların talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde vatandaşların görüş ve beklentilerini dinleyen Ateş, kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.