Sultanhisar ve Buharkent\'te binlerce fide vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde geçmişten bu yana sürdürülen, Ata Tohumlarının gelecek nesillere güvenle taşınması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda Ata Tohumlarından üretilen fideler, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Yazlık fidelerden alan vatandaşlar, kendi bahçelerinde üretim yaparak hem sağlıklı ve doğal ürünlere erişiyor hem de Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. Çalışmalar kapsamında Sultanhisar ve Buharkent ilçelerinde fide dağıtımı gerçekleştirildi. Domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fideleri vatandaşlarla buluşturuldu. Vatandaşlar, yerli üretime verilen destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Fide dağıtımının kent genelinde devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Ata Tohumlarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Fidelerimizden alan vatandaşlarımız evlerinde yerli fidelerden sağlıklı ürünler yetiştirme imkanı buluyorlar. Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN