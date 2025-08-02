Sümbül Sokak Parkı Yenilendi

Esenyurt Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde yenilenen Sümbül Sokak Parkı yeniden hizmete açıldı.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki parkları modernize ederek vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan Sümbül Sokak Parkı baştan sona yenilendi.

Kullanım açısından yetersiz kalan park, yapılan düzenlemelerle hem çocuklar hem de yetişkinler için daha işlevsel hale getirildi. Çocuk oyun alanı genişletilerek yeni ve güvenli oyun grupları yerleştirildi. Ayrıca parka, vatandaşların spor yapabilmesi için modern spor ekipmanları da eklendi. Oturma alanlarının sayısı artırılarak, ailelerin keyifli vakit geçirebileceği dinlenme noktaları oluşturuldu. Yapılan tüm yenileme çalışmalarıyla birlikte Sümbül Sokak Parkı, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sağlayacak şekilde yeniden hizmete açıldı.

Parklar yenileniyor

Esenyurt Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde parkların yenilenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek, "Amacımız, tüm mahallelerimizde halkımızın nefes alabileceği, güvenli ve modern yeşil alanlar oluşturmaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL