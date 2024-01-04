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Sungurlu Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Projesi'nde bin 371 bebeğe ulaşıldı - Son Dakika
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Sungurlu Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Projesi'nde bin 371 bebeğe ulaşıldı

Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 6 yılda bin 371 bebeğe ulaşıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yeni doğan bebeklere hediye gönderdiği proje, ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi\'nin \'Hoş Geldin Bebek Projesi\'nde bin 371 bebeğe ulaşıldı
04.01.2024 - 17:15,
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Sungurlu Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi"nde 6 yılda bin 371 bebeğe ulaşıldı.

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ve vatandaşların beğenisini kazanan 'Hoş Geldin Bebek' projesi büyüyerek devam ediyor. İlçe belediyesi proje kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Şahiner, proje kapsamında 2023 yılında 277 bebek, toplamda ise bin 371 bebeğe ulaşıldığını bildirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile Sungurlu ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika Yerel Sungurlu Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Projesi'nde bin 371 bebeğe ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sungurlu Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Projesi'nde bin 371 bebeğe ulaşıldı - Son Dakika
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