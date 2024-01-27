Sungurlu Belediyesi Ramazan Ayı Gıda Koli Yardımlarına Başlıyor

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner öncülüğünde, her yıl ramazan öncesi başlatılan gıda kolisi yardımları, bu yılda yapılacak. Binlerce gıda kolisinin, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bildirildi.

Her yıl düzenli olarak yaptığımız ramazan ayı gıda kolisi yardımlarımız için kayıtlarımız Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır diyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Başvuru yapmak isteyen tüm hemşerilerimizi, Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM