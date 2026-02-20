Sungurlu'da gazi ve şehit aileleri iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Sungurlu'da gazi ve şehit aileleri iftar sofrasında buluştu

Sungurlu\'da gazi ve şehit aileleri iftar sofrasında buluştu
20.02.2026 12:56  Güncelleme: 12:57
Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen iftar programında, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Ramazan ayının ilk gününe, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Programda şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenen Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "Kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ile gazilerimiz ve aileleriyle aynı sofrada bir araya geldik. Bu vesileyle aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli aileleri ile hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve afiyet temenni ediyorum" dedi. - ÇORUM

