Çorum'un Sungurlu ilçesinde Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan klip sosyal medyada ilgi gördü.
Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından klip hazırlandı. Polis memurlarının rol aldığı klipte, Polis Teşkilatı mensuplarının azimli çalışmaları canlandırıldı. Sosyal medyadan paylaşılan klip vatandaşlardan ilgi gördü. - ÇORUM
Son Dakika › Yerel › Sungurlu'da Polis Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Klipi - Son Dakika
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