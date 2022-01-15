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Sünni ve Alevi dernekler kardeş oldu - Son Dakika

Sünni ve Alevi dernekler kardeş oldu

15.01.2022 12:22
Sünni ve Alevi dernekler kardeş oldu

Adıyaman'da Sünni ve Alevi vatandaşların bulunduğu iki dernek kardeş dernek protokolü imzaladı.

Adıyaman'da Sünni ve Alevi vatandaşların bulunduğu iki dernek kardeş dernek protokolü imzaladı.

Alevi vatandaşların yer aldığı Yalankoz-Der ile Sünni vatandaşların yer aldığı Turuş-Der arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneğinde bir araya gelen her iki dernek yöneticileri ve üyeleri, karşılıklı fikir ve görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Adıyaman'ın çeşitli toplumsal çeşitliliği ile bir mozaik olduğu, birlik, beraberlik ve kardeşliğin devam etmesi noktasında ortak hareket edilmesi yönünde tavsiye kararları alındı.

Huzur Kenti olarak bilinen Adıyaman'da bu huzurun ve kardeşliğin devam etmesinin çok önemli olduğuna, bölgesel sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesi gerektiğine işaret edildi. - ADIYAMAN

Sünni ve Alevi dernekler kardeş oldu

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Adıyaman, Alevi, Sünni, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sünni ve Alevi dernekler kardeş oldu - Son Dakika


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