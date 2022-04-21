Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi

21.04.2022 13:42
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan 'Mağaracılık topluluğu öğrencileri' Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine tırmanarak camdan çocuklara 23 Nisan hediyeleri verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan 'Mağaracılık topluluğu öğrencileri' Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kliniğine tırmanarak camdan çocuklara 23 Nisan hediyeleri verdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne tedavi gören ve 23 Nisan'ı hastanede geçirecek çocuklara Bursa Uludağ Üniversitesi ve UEDAŞ tarafından sürpriz yapıldı. Uludağ Üniversitesi Mağaracılık Topluluğu Öğrencileri' süper kahraman kostümleri giyerek halatlarla hastanenin 4. katına tırmandı. Tedavi gören çocuklara hastanenin camından hediyeler verdi. Süper kahramanların camdan kendisine hediye verdiğini gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Etkinlikte konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, 'Bildiğiniz gibi Üniversitelerin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmettir. Her türlü sivil toplum örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Uludağ Elektrik ile 23 Nisan'ı hastanede geçirmek zorunda kalan yavrularımızı sevindirmek, bayram sevincini onlarla paylaşmak adına üniversitemizin Mağara Araştırmaları Topluluğu ortak bir projeye imza attı. Hastane binasına halatlarla tırmanarak çocuklara camdan hediye verdiler" dedi.

Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise bunu bir görev olarak addettiklerini söyledi. Mağara Araştırmaları Topluluğu ile bir tırmanış gerçekleştirildiğini aktaran Genel Müdür Danacı; "23 Nisan'ı kutlayamayıp, hastanede tedavi gören çocuklarımızın hem yüzlerini güldürelim hem de güzel bir hediye verelim istedik. Öğrenciler de sağ olsun bu işe katıldı. Hep birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık" şeklinde konuştu.

Tırmanış yapan öğrenciler ise, "Çocukları mutlu etmek için bir araya geldik, onların yüzündeki mutluluğu görmek bizleri de mutlu etti. Öncesinde tüm güvenlik önlemlerimizi alarak 7 katlı hastanenin 4. Katına halatlar yardımıyla tırmanarak camdan çocuklara hediyelerini teslim ettik" diye konuştu. - BURSA

Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi
Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi

YORUMLAR
500
Bakan Akar, 'Krizde Savunma ve Güvenlik' konferansında konuştu Bakan Akar, 'Krizde Savunma ve Güvenlik' konferansında konuştu 1800 konutlu Siteler'de merkezi yakıt isyanı 1800 konutlu Siteler'de merkezi yakıt isyanı

Uludağ Üniversitesi, 23 Nisan, Uludağ, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Süper kahramanlar; hastaneye tırmanıp camdan çocuklara hediyeler verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement