Süper Lig hakemlerinden AYTO çıkarması - Son Dakika
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Süper Lig hakemlerinden AYTO çıkarması

30.03.2022 08:57
Süper Lig hakemlerinden AYTO çıkarması

Süper Lig hakemleri Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır ve Alper Ulusoy, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.

Süper Lig hakemleri Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır ve Alper Ulusoy, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti.

Aydın'ın yetiştirdiği futbol hakemlerinden olan ve Süper Lig'de görev yapan Bahattin Şimşek, meslektaşları Cüneyt Çakır ve Alper Ulusoy ile birlikte memleketi Aydın'a geldi. Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Şimşek, Çakır ve Ulusoy ile birlikte Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken'i ziyaret etti. Süper Lig'in ünlü hakemlerini ağırlayan Başkan Ülken, ziyaretin ardından hakemlere Aydın'ın simgesi olan Efe heykelini hediye etti. Süper Lig hakemleri Bahattin Şimşek, Cüneyt Çakır ve Alper Ulusoy ise imzaladıkları hakem formasını Ülken'e hediye etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Ülken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma "Bugün Odamızda Süper Lig hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Alper Ulusoy ve Bahattin Şimşek'i misafir ettim" notunu düştü. - AYDIN

Süper Lig hakemlerinden AYTO çıkarması
Süper Lig hakemlerinden AYTO çıkarması
Süper Lig hakemlerinden AYTO çıkarması

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Spor Toto Süper Lig, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy, Cüneyt Çakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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