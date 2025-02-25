Sürdürülebilirlik Nedir? Konulu Söyleşi Tepebaşı\'nda Gerçekleştirildi

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Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ekohareket Projesi' çerçevesinde 'Sürdürülebilirlik Nedir?' söyleşisi gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirilen çalışmalara destek vermeyi sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Ekohareket Projesi' çerçevesinde 'Sürdürülebilirlik Nedir?' söyleşisi Tepebaşı Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirildi. Söyleşide Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanındaki örnek çalışmaları anlatıldı.

Sürdürülebilirlik kavramını daha geniş kitlelere tanıtmayı, bu alandaki farkındalığı artırmayı ve katılımcıları sürdürülebilir yaşam pratiğini benimsemeye teşvik etmeyi amacıyla düzenlenen söyleşi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti. Düzenlenen söyleşide, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon ve Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşi öncesinde Ekohareket ekibini tanıtan kısa bir video gösterimi gerçekleştirildi.

"Bizden sonraki kuşaklara bazı şeyleri bırakmak zorundayız"

Söyleşide Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, "Sürdürlebilirlik nedir sorusunun cevabını aradığımızda aslında kaynaklar sınırlı. Verimli kullanmamız gerekiyor ve bizden sonraki kuşaklara bazı şeyleri bırakmak zorundayız. Sürdürülebilirliği en basit böyle tanımlayabiliriz" dedi.

Katılımcıların karbon ayak izini ölçmeye yönelik atölye çalışması yapıldı

Tepebaşı Belediyesi Sürdürülebilirlik Koordinatörü Başak Demiray, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği örnek projeleri anlattı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Nezih Orhon ise, yaptığı sunumla katılımcıların karbon ayak izini ölçmeye yönelik atölye çalışması gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR