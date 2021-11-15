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Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı - Son Dakika

Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı

15.11.2021 14:57
Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğunda yer alan Ahıskalı öğrenciler, 1944 yılında sürgüne zorlanan Ahıska Türklerini, sürgünün 77.yılında OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen törenle andı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğunda yer alan Ahıskalı öğrenciler, 1944 yılında sürgüne zorlanan Ahıska Türklerini, sürgünün 77.yılında OMÜ Yaşam Merkezinde düzenlenen törenle andı.

"Ahıska Türklerine yapılan haksızlığı unutmadık"

14 Kasım 1944 yılında topraklarından koparılarak vatansız bırakılan, insani olmayan şekilde sürgüne zorlanan Ahıska Türklerinin anıldığı etkinlikte; etkinlik başkanı Zarina Muhammed ve Ahıskalı öğrenciler, "Burada olmamızın amacı, 77 yıl önce Ahıska Türklerine yapılan haksızlığı unutmadığımızı bildirmektir. Ahıska Türkleri, dünyanın farklı ülkelerinde vatansız, özlük hakları olmadan, yaşamını idame ettirmektedir. Türkiye Cumhuriyeti öncülüğünde, ulusal ve uluslararası mecralarda her zaman var olmaya devam edeceğiz. Buradan, sürgün esnasında hayatını kaybeden büyüklerimizi rahmet ile anıyoruz. Ayrıca bu etkinliği gerçekleştirmemizde desteklerini esirgemeyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal Hocamıza, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu'na ve her zaman yanımızda olan Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü'ye teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

OMÜ Yaşam Merkezinde, Ahıska Türklerinin kültürünü ve tarihini içeren materyallerin sergilendiği stant açan Ahıskalı öğrenciler, standı ziyaret edenlere sürgün edilenler anısına lokma ikram eti. - SAMSUN

Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı
Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı
Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ahıska Türkleri, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sürgünün 77. yılında Ahıska Türkleri OMÜ'de anıldı - Son Dakika


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