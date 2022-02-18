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Süt ve süt ürünlerinin kaliteli üretimi için iş birliği konuşuldu - Son Dakika

Süt ve süt ürünlerinin kaliteli üretimi için iş birliği konuşuldu

18.02.2022 12:38
Süt ve süt ürünlerinin kaliteli üretimi için iş birliği konuşuldu

Eskişehir İnönü ilçesinde manda yetiştiriciliği, süt ve süt ürünleri üretiminin kalitesini ve üretim sürecinin artırılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği yapıldı.

Eskişehir İnönü ilçesinde manda yetiştiriciliği, süt ve süt ürünleri üretiminin kalitesini ve üretim sürecinin artırılması için Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iş birliği yapıldı.

Eskişehir'in manda sütü, kaymağı ve yoğurdu ile ünlü ilçesi İnönü'de, manda yetiştiriciliği ve manda sütünden elde edilen ürünleri daha kaliteli üretmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetiştiricilerin desteklenmesi ve yetiştirme aşamaları ile süt ve süt ürünlerinin kalitesini artırılmasında ilçe sakinlerine her alanda destek veren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, bu konuda karşılıklı iş birliği için istişarelerde bulunmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, Rektör Karakaş'a nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Süt ve süt ürünlerinin kaliteli üretimi için iş birliği konuşuldu

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eskişehir, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Süt ve süt ürünlerinin kaliteli üretimi için iş birliği konuşuldu - Son Dakika


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