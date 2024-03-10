Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni dönemde en büyük hayalinin Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirerek Şahinbeyli çiftçilerin su sıkıntısını ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.
Çiftçilere verdiği önemli desteklerle hem tarıma hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaretinde Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirerek Şahinbeyli çiftçilerin yüzünü güldürmek istediğini belirtti.
"Çiftçimizin yüzü gülecek"
Çiftçinin ortak sorunu olan ve en çok yakındığı konuların başında gelen tarımsal sulama meselesini çözmek adına Fırat'ın suyunun tarımsal sulamada kullanılması için proje hazırladıklarını dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilerimize bu güne kadar çok önemli desteklerde bulunduk. Bir tek hayalim var o da çiftçimizi Fırat'ın suyunu Şahinbeyli çiftçilerimizle buluşturmak. Kuraklık riski, küresel ısınmadan dolayı artmaya devam ediyor, dolayısıyla bizim yanı başımızda akan Fırat'ın suyunun Gaziantep'in Şahinbey çiftçileriyle buluşturmak benim en büyük hayalim. Benim Cumhurbaşkanımızda isteyeceğim şey Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek bu konuda bize düşen neyse bizde bunun takipçisi ve destekçisi olacağız. İnşallah yeni dönemde de Bakanımızla, Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediyemizle, Şehitkamil Belediyemiz ile birlikte el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Yerel › Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirerek çiftçilerin su sıkıntısını çözmek istiyor - Son Dakika
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