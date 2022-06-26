Tahmazoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Tahmazoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

26.06.2022 14:57
Tahmazoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde vatandaşın daha rahat bir yaşam sürmesi için projelerini sürdürürken bir yandan da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde vatandaşın daha rahat bir yaşam sürmesi için projelerini sürdürürken bir yandan da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilk günden itibaren vatandaşın yanında olan ve talepleri yerinde dinleyip, çözümler üreten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Alandaki esnafla buluşan ve taleplerini dinleyen Başkan Tahmazoğlu, esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İlçede kendisine iletilen talepleri yerinde dinleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam edeceklerini belirtti.

"Vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

Ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla bol bol sohbet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizde esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye, muhabbet etmeye ve istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. İlçemizdeki esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Ziyaret ettiğimiz her yerde büyük bir teveccühle karşılaşıyoruz. Muhabbetleri ve güler yüzleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Onların bizlerden beklentilerini ve taleplerini yerinde dinleyerek onların ihtiyaçlarına göre projeler ve çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana bu anlayışla ilerlediğimiz yolda hizmet çıtamızı artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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