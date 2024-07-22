Taksi durağına sopalı baskın kamerada: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Taksi durağına sopalı baskın kamerada: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eli sopalı bir grup, taksi durağını bastı. Olayda 3 kişi yaralandı. Olayın fitilini ateşleyen taksici, durakta beklediği esnada durduk yere darp edildiğini söyledi.

22.07.2024 23:08
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Taksi durağına sopalı baskın kamerada: 3 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde eli sopalı bir grup, taksi durağını bastı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde A.Ş. isimli vatandaş, eski otogar yanındaki akaryakıt istasyonundan otomobiliyle çocuklarını aldığı sırada O.K. isimli taksici bölgeye geldi. O.K., A.Ş.'yi korsan taksici zannederek darp etti. Olaydan bir süre sonra taksici tarafından darp edilen A.Ş.'nin yakınları olduğu öğrenilen eli sopalı 5 kişi, eski otogardaki taksi durağını bastı. Taksicilere sopalarla vuran şahıslar, durakta adeta terör estirdi. Olayda A.Ş., O.K. ve M.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 8 kişinin ifadesine başvuruldu. Olayın fitilini ateşleyen O.K.'nın verdiği ifadede durakta beklediği esnada A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darp edildiğini ve sebebinin bilmediğini söylediği öğrenildi. Öte yandan tarafların birbirleri hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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