Taksicilere yapılan saldırılara dikkat çekmek için 16 kilometre koştular - Son Dakika
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Taksicilere yapılan saldırılara dikkat çekmek için 16 kilometre koştular

Taksicilere yapılan saldırılara dikkat çekmek için 16 kilometre koştular

Milli atlet Yasin Avcı ve 3 sporcu, taksici cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla 16 kilometre maraton koştu. Taksicilerin güvenliği ve bilinçlendirilmesi için yapılan etkinlikte, taksicilerin yanında olduklarını gösterdiler.

22.08.2024 20:51
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Taksicilere yapılan saldırılara dikkat çekmek için 16 kilometre koştular

BURSA - Milli atlet Yasin Avcı ve 3 sporcu taksici cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla 16 kilometre maraton koştu.

Taksi şoförü saldırılarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek adına yola çıkan Milli atlet Yasin Avcı ve 3 sporcu, Ulucami önünden başlayarak Küçük Sanayi İstasyonuna kadar 16 kilometre maraton koştu. Maraton koşusunun başlangıcına Mudanya'nın, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit ve Mudanya Çepni Mahallesi'nde 20 yerinden bıçaklanan taksi şoförü Yunus Emre Yüksel katıldı. Yasin Avcı'ya, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı eşlik etti. Sporcular 16 kilometre boyunca ellerinde "Taksici Cinayetlerine Hayır" yazılı dört metrelik bir bayrak taşıdı.

Taksilerin kameralı sisteme geçeceğini söyleyen Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, "Sesimizin duyulmasını ve gerekli önlemin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bütün taksicileri daha güvenli ve konforlu çalışma şartları hazırlıyoruz. Yakında kameralı sisteme geçilecek" şeklinde konuştu.

Milli atlet Yasin Avcı, "Taksi cinayetleri toplumumuzun kanayan bir yarası. 4 sporcu olarak, 4 metrelik bayrakla 16 kilometre koştuk. Taksicilerin yanındayız. Taksiciler ekmeğinin peşinde, çocuğuna üniversite okutan, gecesine gündüzüne katan insanlar. Halkımızı bilinçlendirmek, kamuoyuna güzel bir mesaj vermek için böyle bir etkinlik yaptık" dedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Mudanya'nın Çepni Mahallesi'nde bıçaklanan taksi şoförü Yunus Emre Yüksel ise, "Gerçekten zor bir meslek. Zor zamanlar yaşıyoruz. Böyle bir etkinlik yapıldığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Taksicilere yapılan saldırılara dikkat çekmek için 16 kilometre koştular - Son Dakika

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