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Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı'nda Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı'nda Esnafları Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın vazgeçilmezi haline gelen Antika Pazarı'nda tezgah açan esnafları ziyaret etti. Pazarda birbirinden kıymetli antika ürünler, tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerlerle buluştu. Başkan Yalçın, pazarı ziyaret ederek esnaflara destek oldu ve alışveriş yaptı.

Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı\'nda Esnafları Ziyaret Etti
15.01.2024 - 10:51,  Güncelleme: 10:52
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ın vazgeçilmezi haline gelen Antika Pazarı'nda tezgah açan esnafları ziyaret etti.

Talas'ın klasikleri arasına giren Antika Pazarı, soğuk havaya rağmen yine büyük ilgi gördü. 'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler, tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerlerle buluştu. Şehir içinden ve şehir dışından çok sayıda antika ürün meraklısı ve koleksiyonerin buluştuğu pazar yine renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Yalçın alışveriş yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da pazarı ziyaret ederek hem esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti hem de alışveriş yaptı. Her tezgahı tek tek gezen Başkan Yalçın, bir yandan sohbet ederken diğer yandan da alış veriş yaparak esnaflara destek oldu.

Pazarda neler var?

Yoğun ilgi gören pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı'nda Esnafları Ziyaret Etti - Son Dakika
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