Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çerkes El Sanatları Sergisi\'nin açılışını yaptı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'de Çerkeslerin yoğun olduğu ilçelerin başında Talas geldiğini belirterek, Çerkes kardeşlerimizle komşu olmaktan onur duyuyoruz dedi. Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve meclis üyeleriyle birlikte Kayseri Kafkas Derneği tarafından düzenlenen Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı.

30.05.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kayseri'de Çerkeslerin yoğun olduğu ilçelerin başında Talas geldiğini belirterek, "Çerkes kardeşlerimizle komşu olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve meclis üyeleriyle birlikte Kayseri Kafkas Derneği tarafından düzenlenen Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı. Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Kültür Sokağı'nda Talas Belediyesi tarafından düzenlenerek Talas Sanat Galerisine dönüştürülen salondaki serginin açılışında konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez; "Bizden sonraki nesillerin bu güzellikleri görmesi açısından bu sergi çok önemli. Bu eserleri el emeği göz nuru olarak hazırlayan kursiyerleri tebrik ediyorum. Kurs hocalarımıza, dernek yöneticilerimize ve özelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman olduğu gibi Çerkeslerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas Sanat Galerisinin kadim bir mekan olduğunu ifade ederek; "Burada birçok sergi düzenlendi. Hakikaten bugüne kadar yapılanların içinde en fazla önem arz eden bu sergi oldu. Çünkü burada bir kültür, sanat ve el emeği göz nuru var. Uluslararası düzeyde olduğu gibi çağlar öncesinden çağlar sonrasına geçiş için bir adım var. Sıradan bir el emeği göz nuru değil, bu serginin başka anlamları var." şeklinde konuştu. Kayseri Kafkas Derneği ile sürekli ortak projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Kendileriyle sürekli bir araya geliyoruz. Birçok projelerde birlikte hareket ediyoruz. Bu tip etkinlikler Talas'a daha çok yakışıyor. Şehrimizde en fazla Çerkes nüfusu Talas'ta bulunuyor. O nedenle kendimizi ev sahibi olarak değil komşu gibi görmekten onur duyuyoruz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek de sergiye ev sahipliğinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Çerkes El Sanatları Sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Ardından sergideki ürünler tek tek incelendi. Program serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlere plaket ve sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Yalçın, Yaşar Dönmez, Kayseri, Talas, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:20:10. #1.13#
SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement