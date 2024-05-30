Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çerkes El Sanatları Sergisi\'nin açılışını yaptı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kayseri'de Çerkeslerin yoğun olduğu ilçelerin başında Talas geldiğini belirterek, "Çerkes kardeşlerimizle komşu olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Başkan Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve meclis üyeleriyle birlikte Kayseri Kafkas Derneği tarafından düzenlenen Çerkes El Sanatları Sergisi'nin açılışını yaptı. Kiçiköy Mahallesi Osmanlı Kültür Sokağı'nda Talas Belediyesi tarafından düzenlenerek Talas Sanat Galerisine dönüştürülen salondaki serginin açılışında konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez; "Bizden sonraki nesillerin bu güzellikleri görmesi açısından bu sergi çok önemli. Bu eserleri el emeği göz nuru olarak hazırlayan kursiyerleri tebrik ediyorum. Kurs hocalarımıza, dernek yöneticilerimize ve özelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız her zaman olduğu gibi Çerkeslerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum." diye konuştu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Talas Sanat Galerisinin kadim bir mekan olduğunu ifade ederek; "Burada birçok sergi düzenlendi. Hakikaten bugüne kadar yapılanların içinde en fazla önem arz eden bu sergi oldu. Çünkü burada bir kültür, sanat ve el emeği göz nuru var. Uluslararası düzeyde olduğu gibi çağlar öncesinden çağlar sonrasına geçiş için bir adım var. Sıradan bir el emeği göz nuru değil, bu serginin başka anlamları var." şeklinde konuştu. Kayseri Kafkas Derneği ile sürekli ortak projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Kendileriyle sürekli bir araya geliyoruz. Birçok projelerde birlikte hareket ediyoruz. Bu tip etkinlikler Talas'a daha çok yakışıyor. Şehrimizde en fazla Çerkes nüfusu Talas'ta bulunuyor. O nedenle kendimizi ev sahibi olarak değil komşu gibi görmekten onur duyuyoruz. Sergide emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek de sergiye ev sahipliğinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Çerkes El Sanatları Sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Ardından sergideki ürünler tek tek incelendi. Program serginin hazırlanmasında emeği geçen kursiyerlere plaket ve sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ