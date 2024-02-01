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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bahçelievler pazar yerinde esnafla ve alışverişe gelen Talaslılarla muhabbet ederek, yakın ilgi gördü. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette vatandaşlar, Yalçın'ın 5 yıl boyunca gösterdiği yakın ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. Başkan Yalçın ve beraberindekiler, pazar yeri gezisinin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret ederek sohbet etti.

01.02.2024 12:16
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçelievler pazar yerinde hem esnafla hem de alışverişe gelen Talaslılarla muhabbet eden Başkan Yalçın'a ilgi her zamanki gibi büyük oldu.

AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı pazar yeri ziyaretinde Başkan Yalçın'a yakın ilgi gösteren vatandaşlar; "Mustafa Yalçın başkanımız 5 yıl boyunca hep içimizde oldu. Birçok kere çarşıda pazarda görüştük, isteklerimizi ilettik. Her zaman yakın ilgi gösterdi, çözüm üretti. Biz kendisinden razıyız, yolu açık olsun" şeklinde görüşlerini dile getirdi. Başkan Yalçın ve beraberindekiler, pazar yeri gezisinin ardından bölgedeki esnafları da ziyaret ederek hasbihal etti.

Bilindiği üzere Başkan Yalçın, 5 yıl boyunca sürdürdüğü esnaf buluşmalarıyla Talas'taki tüm esnaflarla gruplar halinde kahvaltılı sohbetler gerçekleştirmiş, istek, görüş ve önerilerini dinlemişti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Esnaf Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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