Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gençlere Askeri Malzeme Çantası Hediye Etti

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Kuruköprü, Kamber ve Yamaçlı'da askere gidecek gençlerin heyecanlarına ortak oldu. Başkan Yalçın, Mehmetçiklere içerisinde askeri malzemelerin yer aldığı sırt çantası hediye ederek harçlık verdi.

Başkan Yalçın ilk olarak Kuruköprü Mahallesinde düzenlenen asker uğurlama programına katıldı. Burada mahalle muhtarı Bilal Yardım, gençler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Yalçın, Mehmetçiklerin kınasını yakarak dua etti. Ardından hazırlanan pastayı gençlerle birlikte kesen Başkan Yalçın, kendilerine asker çantasının yanı sıra harçlık vererek mahalleden ayrıldı.

Başkan Yalçın'ın ikinci durağı ise Kamber Mahallesi oldu. Burada mahalle muhtarı Ömer Navruz ve mahalle sakinleriyle karşılanan Başkan Yalçın, askere gidecek gençlere askeri malzemelerin yer aldığı sırt çantası hediye verdi.

Son olarak Yamaçlı Mahallesine geçen Başkan Yalçın, muhtar Serdar Özcan ve vatandaşlarla buluştu. Edilen duaların ardından gençlerin ellerine kınalarını yakan Başkan Yalçın, harçlık vererek askeri malzeme çantası hediye etti.

Ziyaretlerin sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kırsal mahallelerimizdeki asker uğurlamasına katılarak gençlerimizin bu onurlu günlerine ortak olduk. Yavrularımıza şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ