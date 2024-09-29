Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Hasat Zamanını Kutladı

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, güz mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte bahçesinde yetişen ürünlerin hasadını yaptı.

Önce asmalardaki üzümleri kesen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ardından da süs ve bal kabaklarını topladı. Bahçesinde yetişen gilaboruları da özenle toplayan Başkan Yalçın son olarak da toprağı belleyerek önümüzdeki ekim dönemine hazır hale getirdi.

Yaptığı hasadı sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yalçın "Bahçe bozumu. Şükürler olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ