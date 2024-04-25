Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Yamaçlı\'da Mahalleliyle Buluştu

Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ikinci dönemin ilk kırsal ziyaretini Yamaçlı'ya gerçekleştirdi. Burada belediye tarafından hizmete giren sosyal tesiste mahalleli ile bir araya gelen Başkan Yalçın, sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.

Yamaçlı Sosyal Tesisindeki programa Başkan Yalçın'ın yanı sıra AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve mahalle sakinleri katıldı. 31 Mart seçimlerinde mahalle muhtar seçilen Fatih Köroğlu'nun ev sahipliğindeki programda hem tanışma gerçekleşti hem de yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, davetinden dolayı muhtar Fatih Köroğlu'na teşekkür ederken, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Önceki muhtar, muhtar heyeti, diğer mahalle muhtarları ve vatandaşların da katıldığı sohbet toplantısında birlik ve beraberlik mesajı verildi. - KAYSERİ