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Talas Belediye Başkanı'na teşekkür plaketi

Talas İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde işitme engellilere yönelik 'Acı ve Tatlı Hayat' filmi gösterimi için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Talas Belediye Başkanı\'na teşekkür plaketi
15.12.2023 - 14:14,
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Talas İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Ali Fidan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde işitme engellilere yönelik 'Acı ve Tatlı Hayat' filmi gösterimi için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Ali Fidan yönetmen, senarist ve oyuncularının tamamı işitme engelli olan 'Acı ve Tatlı Hayat' filminin gösteriminden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. İşaret diliyle ve tercüman aracılığıyla duygularını paylaşan Fidan, filmi izlemek için şehir dışından da misafirlerin geldiğini belirterek, Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını anlatarak, "Dernek olarak yaptığınız spor faaliyetleriyle ilgili nelere ihtiyaçlarınız varsa biz destek olmaya hazırız. Biz sizlerin her zaman yanınızdayız. Branş sayısını artırın biz de destek olalım" dedi.

Konuşmaların ardından Talas İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Ali Fidan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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