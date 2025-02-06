Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kar Çalışmalarını Koordinasyon Merkezinden Yönetiyor - Son Dakika
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Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kar Çalışmalarını Koordinasyon Merkezinden Yönetiyor

Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kar Çalışmalarını Koordinasyon Merkezinden Yönetiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkili olan kar yağışı nedeniyle kış çalışmalarını Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden yöneterek, 90 kişilik ekiplerin iki vardiya halinde çalıştığını belirtti. Başkan Yalçın, kar yağışını anlık takip eden kamera sistemi ile ulaşımın aksamadan sürdüğünü vurguladı.

06.02.2025 12:39  Güncelleme: 12:41
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, devam eden kar yağışıyla birlikte ilçede yürütülen çalışmaları Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nden yönetti.

Başkan Yalçın, şehirde yeniden etkili olan soğuk ve kar yağışıyla birlikte çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekiplerin koordinasyonunu sağlayan merkezdeki çalışmalara katıldı.

Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterleri de gösteren kameraları tek tek izleyen Başkan Yalçın, sahadaki ekiplerle de canlı olarak iletişim kurarak yapılan çalışmaları denetledi.

Kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, ilçede ulaşımın aksamaması adına 90 kişiden oluşan ekiplerin 2 vardiya halinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "İlçemizdeki ana arterler ve kırsal mahallelerimizdeki kar yağışını, kurmuş olduğumuz kamera sistemi ile anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimiz, yağış durumuna göre harekete geçiyor ve yolları anında açıyor. Şu anda ilçemizde kapalı bir yol yok. Kar yağışı sürdüğü müddetçe de aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediye Başkanı Yalçın, Kar Çalışmalarını Koordinasyon Merkezinden Yönetiyor - Son Dakika

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