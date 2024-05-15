Talas Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde Son Aşamaya Gelindi - Son Dakika
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Talas Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde Son Aşamaya Gelindi

Talas Belediyesi Engelli Rehabilitasyon Merkezi\'nde Son Aşamaya Gelindi

Talas Belediyesi tarafından yapılan Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmaların son aşamaya geldiği açıklandı. Merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, seminer odaları ve spor alanları gibi bölümler yer alacak.

15.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:49
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Talas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Bunlardan biri olan ve şehirde önemli bir ihtiyacı karşılayacak Yunus Büyükkuşoğlu Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, günün ilk ışıklarıyla birlikte merkezde incelemelerde bulundu.

Başkan Yalçın, Talas Yukarı Mahalle'de mülkiyeti Talas Belediyesine ait arsaya hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılan ve toplamda 4 bin metrekarelik alana sahip olan merkezde gelinen son noktayı yerinde değerlendirdi. Başkan Yalçın, yakında birçok özel bölümüyle hizmet verecek merkezle ilgili açıklamalarda bulunarak, "Yunus Büyükkuşoğlu beyin yaptırmış olduğu engelli rehabilitasyon merkezinin son aşamasındayız. Ben öncelikle Yunus Büyükkuşoğlu'na, bu arsanın teminine onay veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yapım çalışmalarında artık sona geldik. Burasını Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edip Kayseri'ye çok önemli bir tesis kazandırmanın onurunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Merkezde neler olacak?

Bin 950 metrekaresi kapalı olacak merkezde terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları ve yüzme havuzu gibi bölümler yer alacak. Doğayla iç içe tasarlanan ve şehir manzarasına sahip olan merkez, engelli vatandaşların rehabilitasyonu açısından için önemli bir tesis olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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