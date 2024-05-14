Talas Belediyesi Hemşireler Günü'nde Sağlık Çalışanlarını Unutmadı - Son Dakika
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Talas Belediyesi Hemşireler Günü'nde Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

Talas Belediyesi Hemşireler Günü\'nde Sağlık Çalışanlarını Unutmadı

Talas Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı ve hazırlanan hediyeleri doktorlar ve hemşirelere takdim etti. Sağlık çalışanları, Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

14.05.2024 10:14  Güncelleme: 10:15
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Talas Belediyesi, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarını unutmadı. Hemşireler Günü çerçevesinde hazırlanan hediyeler, doktorlar ve hemşirelere takdim edildi.

İlçe genelinde görev yapan sağlık çalışanlarına tek tek ulaştırılan hediyeler, sağlık çalışanlarını oldukça memnun etti. Kendilerini unutmadığı için Başkan Yalçın'a teşekkür eden sağlık çalışanları duygularını mikrofonlara aktardı. Başkan Yalçın'ın hediyesini alan Talas İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, memnuniyetini dile getirerek; "Sağlık çalışanları olarak hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık çalışanları hep birlikte insanlarımıza sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu zor görevde her zaman yanımızda olan kıymetli başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e personelim adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden sağlık çalışanları da; "Eksik olmasınlar, bizleri hatırladılar, mutlu olduk. Başkanımız Mustafa Yalçına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi Hemşireler Günü'nde Sağlık Çalışanlarını Unutmadı - Son Dakika

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