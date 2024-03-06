Talas Belediyesi Kırsal Mahallelere Sosyal Tesisler Açmaya Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelere yaptırdığı sosyal tesislerin seri açılışları hız kesmeden sürüyor. Bunların sekizincisi olan Sosun Sosyal Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Sosun Mahalle Muhtarı Fatih Boyraz, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hizmetlerinden övgüyle bahsederek, "Başkanım kadar kırsala sahip çıkan başkan görmedim" dedi.
Mahalle meydanında düzenlenen törende Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yediden yetmişe her yaştan mahallelinin sevgi gösterileriyle karşılandı. AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç'ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan Sosun Muhtarı Fatih Boyraz, Başkan Yalçın'a hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Boyraz, "Sağ olsun var olsun bizi hiç kırmadı. Milyonluk yatırımla bizi rahatlattı, sosyal tesis sahibi yaptı. Allah razı olsun. Sosun'a sahip çıkıyorlar. Başkanım 'kırsala sahip çıkmayan şehri yönetemez' der. Başkanım kadar kırsala sahip çıkan bir başkan da görmedik" dedi.
"Başkanımızdan Allah razı olsun"
MHP Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, "Muhtarımız sağ olsun bütün yapılan hizmetleri anlattı. Mustafa Yalçın başkanımın tecrübelerini söyledi. Başkanımızdan Allah razı olsun. Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yalçın başkana teşekkür
AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, "Tesisin yapımında emeği geçen bütün kardeşlerimize ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Buranın güzel günlerde kullanılmasını diliyor, hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.
"Tesislere sahip çıkılmasından keyif alıyoruz"
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kırsal mahallelerimize böyle tesis yaptığımızda vatandaşlarımızın tamamının da sahip çıktığını gördüğümüzde değmeyin keyfimize. Allah sizden razı olsun. Sizler burada toprağımıza, hayvanımıza sahip çıkıp da şehirde yaşayanların gıdasını temin etmeye canla başla çalıştığınız sürece size ne yapsak az. Bu mahallemizin farklı bir yönü var. Yarısından fazlası şehirde olmasına rağmen bir ayakları burada. Bakıyoruz ki köy şehir, şehir köy gibi. Biz ne kadar köylüysek o kadar kentliyiz. Ne kadar kentliysek o kadar köylüyüz" ifadelerini kullandı.
"Bugüne kadar korona ve deprem dışında 43 defa muhtarlarla toplantı yaptık" diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi:
"Koronada iki yıl şehirlerde evlere kapandık. Sizin ne kadar kıymetinizi bilsek yerinizi dolduramayız. Sosun'a yaptıklarımız anlatmayla bitmez. Mobil koyun banyoluğundan taş toplama makinesi, pres makinesinden anıza direkt ekim makinesine, gübre ve tohum desteğine kadar hep yardım ettik."
Başkan Yalçın sosyal tesisin önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, "Kızlar, gelinler, ağabeyler, hanımlar hepsi burayı bir toplantı salonu olarak düşünmeli. Dinlenmek isteyen, arkadaşıyla sohbet etmek isteyen buraya gelebilir. O nedenle buranın çok uygun bir hizmet olduğunu gördük. Bu yıl 8 tane sosyal tesis açtık. Bir taraftan da açılışlara devam ediyoruz. Önemli olan köylümüzün burada bir araya gelmesi" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Sosun Muhtarı Fatih Boyraz ve mahallenin ileri gelenleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a Arapça "Bismillahirrahmanirrahim" yazılı tablo hediye ederken, sosyal tesis dualar eşliğinde kurdelesi kesilerek hizmete girdi. Başkan Yalçın törenin sonunda sosyal tesiste mahalle sakinleriyle birlikte çay eşliğinde sohbet etti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Talas Belediyesi Kırsal Mahallelere Sosyal Tesisler Açmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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