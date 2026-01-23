Vatandaşlardan Talas Belediyesi'ne teşekkür: "Belediye sadece yolumuzu değil, gönlümüzü de açtı" - Son Dakika
Vatandaşlardan Talas Belediyesi'ne teşekkür: "Belediye sadece yolumuzu değil, gönlümüzü de açtı"

23.01.2026 15:18  Güncelleme: 15:21
Talas Belediyesi, etkili kar yağışı ile birlikte kış çalışmaları ekiplerini etkin bir şekilde görevde tutuyor. İlçe merkezi ve kırsalda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmaları, yolların açık tutulmasını sağlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın liderliğindeki ekip, 90 kişiden oluşan bir kadro ile 24 saat boyunca hizmet veriyor.

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri; yeniden etkili olan kar yağışıyla beraber çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Gece gündüz hem ilçe merkezi hem de kırsalda yapılan tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla Talas'ın yolları açık tutuluyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından belediye binası içinde 5 yıl önce kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezinde yağışı ve hava sıcaklıklarını anbean takip eden ekipler, bölgeye anında müdahale ediyor. 90 kişiden oluşan kış çalışmaları ekibi, faaliyetlerini 2 vardiya halinde sürdürüyor. Talas'ın 22 kırsal mahallesiyle birlikte ilçe merkezindeki ana arterlerini de gösteren kameraları izleyen ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz nöbet tutuyor. Bir yandan kameraları ve araçları takip eden ekipler diğer yandan da vatandaşlardan gelen taleplere yetişiyor. Talas'ın kırsalında yer yer 1 metreyi aşan kara araçları saplanan vatandaşlara da yetişen ekipler, vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sakaltutan Mahallesi'nde aracı karın altında mahsur kalan Muharrem Taşan, kışın zorlu geçtiğini belirterek; "Talas Belediyesi sağ olsun bütün ekipmanlarıyla her zaman yanımızda ve iletişim halinde. Özellikle Beyaz Masa çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kapanan yollarımızı açıyorlar. Çok mutluyum, çok teşekkür ediyorum. Belediyemizden memnunuz" dedi. Yoğun yağışta aracı kalan bir başka vatandaş İlhan Daşan da; "Durumu belediye ekiplerine bildirdik. Sağ olsunlar acil olarak cevap verdiler ve yolumuzu açtılar. Belediyeye teşekkür ediyorum. Belediye bizim sadece yolumuzu değil gönlümüzü de açıyor. Belediyecilikte gerçekten öncülük ediyor" ifadelerini kulandı. Alaybeyli Mahallesi sakini Emrah Yaktın ise, en zor zamanlarında bile gerekenin en iyi şekilde yapıldığını vurgulayarak, "Belediyemizden ve başkanımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

Tüm araçlar seferber

6 adet bıçaklı tuzlama kamyonu, 2 adet greyder, 5 adet kepçe, 6 adet traktör, 3 adet büyük kepçe, 4 adet mini kepçe ve 2 adet kontrol aracı, 2 adet elle tuzlama aracı, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için yoğun olarak çalışıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
14 ünlünün testi pozitif çıktı
