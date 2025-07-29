Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi\'nde İş Yeri İhalesine Hazırlanıyor

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi'nde yer alan işyerlerini yatırımcılara kazandırmak için geri sayıma geçti. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışı için düzenlenecek ihale, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler için artık sayılı saatler kaldı.

Mevlana Mahallesi'nde kaçırılmayacak işyeri ihalesi

Halef Hoca Caddesi No: 84/A, B, C ve D adreslerinde bulunan ve 210 ila 356 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki 4 işyeri, yatırımcıların ilgisini bekliyor. 1188/2-88, 85, 87 ve 86 ada parsellerinde yer alan bu taşınmazların satış ihalesi, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecek.

Ayrıca alıcılar için 36 aya kadar taksitli ödeme kolaylığı da sunuluyor. Bu sayede yatırımcılar, daha esnek ödeme şartlarıyla mülk sahibi olma imkanına kavuşacak.

Yatırım yapmanın tam zamanı

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların ihale şartnamesini Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin etmeleri ve başvuru işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0352 437 00 54 numaralı telefondan 2420, 2421 ve 2422 dahili hatları arayabilir. - KAYSERİ