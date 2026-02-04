Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi - Son Dakika
Apartman kütüphaneleri öğrencilerin adresi

04.02.2026 12:33  Güncelleme: 12:35
Talas Belediyesi'nin '100 Apartmana 100 Kütüphane' projesi, öğrencilerin yarıyıl tatilinde güvenli ve sessiz bir çalışma ortamı sunarak eğitim alanında büyük fayda sağlıyor. Apartman altlarında oluşturulan kütüphaneler, öğrencilere kolay erişim imkanı tanırken, ailelerin de içini rahatlatıyor.

Talas Belediyesi'nin '100 Apartmana 100 Kütüphane' projesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilerin en çok faydalandığı eğitim alanları arasında yer aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyon projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulama, apartmanların alt katlarında oluşturulan kütüphanelerle öğrencilere kolay, güvenli ve sessiz bir çalışma ortamı sunuyor.

Sessiz, güvenli ve nezih açık

Apartmanların alt katlarında oluşturulan kütüphaneler; bina sakinlerinin yanı sıra öğrenciler için asansörsüz, dışarı çıkmadan, güvenli şekilde ulaşılabilen alanlar olarak öne çıkıyor. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler için büyük avantaj sağlayan bu yapı, ailelerin de içini rahatlatıyor. Yarıyıl tatilinde ev ortamında ders çalışmakta zorlanan öğrenciler, apartman altındaki bu kütüphanelerde hem ders tekrarlarını yaptı hem de kitapla vakit geçirdi.

"Evin altında olması çok büyük avantaj"

Apartmanlarındaki kütüphaneden yararlanan öğrencilerden Enes Kaya Horoz, uygulamanın önemini yarıyıl tatili özelinde şu sözlerle anlattı:

"Evde ders çalışmak için ortam bulamayanlara güzel bir imkan sağlıyor. Kütüphanenin apartmanın alt katında olması ve yürüyerek ulaşılabilmesi küçük yaştaki öğrenciler için de çok elverişli. Objektif düşünürsek öğrenciler için güzel bir uygulama. Buradan sadece biz büyükler değil, küçük arkadaşlarımız da faydalanıyor. Evde bazen rahat olamıyorum. Küçük kardeşim evde ses çıkardığında yarıyıl tatilinde de gelip burada ders çalıştım."

"Eğitim mahalleden başlar"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, apartman altlarına kurulan kütüphanelerin amacının eğitimi öğrencinin ayağına götürmek olduğunu belirterek, "Yol ve bina yapmak belediyeciliğin bir parçasıdır ama asıl önemli olan insanı güçlendirmektir. Apartmanlarımızın alt katlarında oluşturduğumuz kütüphanelerle çocuklarımız evlerinden çıkmadan, güvenle kitapla buluşuyor. Yarıyıl tatilinde de bu alanların dolu olması doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" dedi.

Küçük kütüphaneler, büyük kazanımlar

'100 Apartmana 100 Kütüphane' projesiyle Talas'ta apartmanlar yalnızca yaşam alanı değil eğitim, kültür ve geleceğe hazırlığın merkezi haline gelirken, proje her geçen gün daha fazla öğrenciye dokunmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

