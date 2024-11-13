Talas Belediyesi'nden Ali Dağlı'na 1111 Fidan - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Ali Dağlı'na 1111 Fidan

Talas Belediyesi\'nden Ali Dağlı\'na 1111 Fidan

Talas Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında Ali Dağının zirvesine 1111 fidan dikti. Etkinlikte karaçam, meşe, sedir ve meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

13.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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Talas Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilçenin simgelerinden Ali Dağın zirvesine bin 111 fidan dikildi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı ve üç tepeden oluşan Ali Dağının batı kısmındaki zirvesinde gerçekleştirilen programda karaçam, meşe ve sedirin yanı sıra badem gibi meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı etkinlikte daha önce oluşturulan çukurlara fidanlar yerleştirildi. Daha sonra üzerine konan toprakların sıkıştırılmasıyla birlikte fidanlara can suyu döküldü.

Eğimli arazideki etkinlikte hem Ali Dağı'nın daha da yeşillenmesi hem de erozyona karşı tedbir alınması amaçlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Ali Dağlı'na 1111 Fidan - Son Dakika

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