Talas Belediyesi'nden Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasına Ödüller - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Talas Belediyesi'nden Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasına Ödüller

Talas Belediyesi\'nden Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasına Ödüller

Talas Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve su kaynaklarını korumak amacıyla başlattığı 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' kapsamında en fazla yağ toplayan işletmeleri ödüllendirdi. Programda, çevre bilincinin arttırılması için yapılan projeler anlatıldı.

20.11.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi tarafından su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi amacıyla mutfaklardaki atık yağlar için başlatılan 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası'nda en fazla yağ toplayan işletmeler ödüllendirildi.

Bir işletmede düzenlenen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve iş yeri sahipleri katıldı. Sohbet havasında gerçekleşen programda konuşan Başkan Yalçın, geri dönüşüm ve sıfır atık konularına büyük önem verdiklerini belirterek, belediye tarafından yapılan çalışmaları anlattı.

"Çevreci belediye Talas"

Başkan Yalçın, yapılan geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına değinerek, "Çocuklarımıza bu bilinci geliştirmek amacıyla anaokulları ve anasınıflarına eğitim seti yerleştirdik. Liseler arası çevre yarışması düzenledik. Okullar arası atık pil toplama kampanyası düzenledik, en çok pil toplayanları ödüllendirdik. Yaptığımız çalışmalar karşılığında Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'den 'Sıfır Atık' ödülü aldık. Kısa süre önce de su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla mutfaklarda oluşan atık yağlar için 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası' başlattık. Kampanya dahilinde binalara ve işletmelere bitkisel atık yağ toplama bidonları dağıttık. Şimdi ise kampanya kapsamında en çok atık yağ toplayan işletmelerimizi ödüllendiriyoruz" dedi.

Çevreci işletmeler ödüllendirildi

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından Talas'ta en çok bitkisel atık yağ toplayan 7 işletmeye takdir belgesi, temizlik malzemeleri ve fotokopi kağıdı gibi hediyeler verildi.

Düzenlenen törende işletme sahipleri Serkan Çetinkaya, Selahattin Öztuncer, Gökhan Çakır, Sinan Duran, Cengizhan Adıgüzel, Melisa Somtaş ve Özkan Arı ödüllerini aldı.

Programda ayrıca bitkisel atık yağ toplayan işletmelere 'Çevre Dostu İşletme' etiketi yapıştırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Talas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasına Ödüller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:21:21. #1.11#
SON DAKİKA: Talas Belediyesi'nden Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyasına Ödüller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.