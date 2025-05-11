Talas Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Ücretsiz Araç Bakım Hizmeti - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Ücretsiz Araç Bakım Hizmeti

Talas Belediyesi\'nden Engelli Vatandaşlara Ücretsiz Araç Bakım Hizmeti

Talas Belediyesi'nin Engelli Araçları Bakım ve Onarım Merkezi, son 5 yılda bin 399 engelli aracına ücretsiz hizmet sunarak engelli bireylerin bağımsız hareket kabiliyetlerini güçlendiriyor.

11.05.2025 10:18  Güncelleme: 10:20
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Talas Belediyesi'nin engelli vatandaşların bağımsız hareket kabiliyetlerini güçlendirmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla kurduğu Engelli Araçları Bakım ve Onarım Merkezi, engellilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merkez; geride kalan 5 yılda tam bin 399 engelli aracına ücretsiz bakım ve onarım hizmeti sunarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sayı, sunulan desteğin bölgedeki geniş bir ihtiyacı karşıladığının net bir biçimde göstergesi oldu.

Merkezde, manuel ve akülü tekerlekli sandalyeler başta olmak üzere, engelli bireylerin kullandığı diğer tüm yardımcı araçların; lastik, akü, fren, mekanik aksam gibi pek çok parçası uzman ekiplerce titizlikle kontrol edilerek, gerekli bakım ve onarımlar tamamen ücretsiz olarak yapılıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar, araçlarının arızalanması durumunda hem önemli bir maliyetten kaçınmış oluyor hem de kısa sürede tekrar hareket özgürlüklerine kavuşuyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkezin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, engellilere yönelik çalışmaların belediyecilik anlayışlarının merkezinde yer aldığını vurguladı. Başkan Yalçın konuşmasında şunları kaydetti;

"Engelsiz bir Talas inşa etme vizyonumuzun hareket noktalarından biri olan Engelli Araçları Bakım ve Onarım Merkezimizde son 5 yılda bin 399 engelli aracına ücretsiz hizmet vermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu rakam, ne kadar doğru ve gerekli bir iş yaptığımızın kanıtıdır. Bizim için engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata tam katılımlarını sağlamak en öncelikli konudur. Sadece bu bakım merkezimizle değil, erişilebilir kaldırımlarımız, sosyal projelerimiz ve sürekli iletişimimizle engelli kardeşlerimizin yanındayız. Onların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız."

Ücretsiz destek

Bu ücretsiz destekten faydalanmak isteyen engelli vatandaşlar, Talas Belediyesi'nin 0352 503 12 51 veya 0352 437 00 55 numaralı telefonları aracılığıyla ayrıntılı bilgi ve destek alabilirler. Talas Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya ve toplumsal kapsayıcılığı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürerek, tüm sakinleri için daha yaşanabilir bir kent inşa etme hedefini taşıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Engelli Vatandaşlara Ücretsiz Araç Bakım Hizmeti - Son Dakika

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