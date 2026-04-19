Bir Talas klasiği \'Olay yeri inceleme\'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 10:27  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi; ilçede yaşam kalitesini daha da artırmak amacıyla hayata geçirdiği ve artık klasikleşen 'Olay Yeri İnceleme' uygulamasını aralıksız sürdürüyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın öncülüğünde gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla, ilçenin dört bir yanında ihtiyaçlar yerinde tespit edilerek hızlı çözümler üretiliyor.

Günün ilk ışıklarıyla başlayan inceleme gezileri; başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla mahalle mahalle devam ediyor. Yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi başta olmak üzere birçok başlıkta detaylı kontroller yapılırken, tespit edilen eksiklikler anında ilgili ekiplerle paylaşılıyor. Yetkililerce düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde gözden kaçabilecek detaylar yerinde görülüyor, bakım, onarım ve düzenleme süreçleri hız kazanıyor. Aynı zamanda esnaf ve vatandaşlarla birebir temas kurularak talepler doğrudan dinleniyor ve çözümler sahada şekillendiriliyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; saha çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede belediyeciliğin masa başında değil, sahada yapılan bir hizmet anlayışı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı;

"Sabahın erken saatlerinde Talas'ın dört bir yanını gezip eksiklikleri yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu şehirde her sokak, her mahalle bizim sorumluluğumuz. Gözümüzden kaçan en küçük detayı bile sahada görüp anında müdahale ediyoruz. Çünkü biz Talas'ı sadece yöneten değil, yaşayan bir anlayışla ele alıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını masa başında değil, bizzat yerinde görerek değerlendiriyoruz. Ekiplerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor, tespit ettiğimiz her konuyu hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Amacımız; daha düzenli, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Talas oluşturmak. Her şey daha güzel bir Talas için."

Sahada tespit, hızlı çözüm

Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak sürdürülen 'Olay Yeri İnceleme' gezileriyle Talas Belediyesi, sorunları büyümeden tespit ederek hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Bu uygulama sayesinde hem hizmet kalitesi artıyor hem de vatandaş memnuniyeti üst seviyeye çıkarılıyor. Talas Belediyesi, sahada aktif yönetim anlayışıyla ilçeyi geleceğe hazırlarken, "yerinde tespit, anında çözüm" modeliyle örnek olmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 10:29:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.