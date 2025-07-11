Talas Belediyesi'nden Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimi - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimi

Talas Belediyesi\'nden Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimi
11.07.2025 10:47  Güncelleme: 10:49
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Talas Belediyesi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve sağlıklı yaşam konularında eğitim programlarıyla personelinin sağlık bilincini artırmayı hedefliyor. Eğitimler, yerel yönetimlerin toplum sağlığına katkısını vurguluyor.

Talas Belediyesi, sadece hizmet üreten bir kurum olmanın ötesine geçerek, toplum sağlığını önceleyen sosyal belediyecilik anlayışını pekiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan 'KKKA ve Sağlıklı Hayat Akademisi' eğitim programları, belediye personelinin yoğun ilgisiyle sürdürülüyor.

Temmuz ayı boyunca farklı müdürlüklerden personelin katılımıyla devam edecek eğitimlerin ikinci ve üçüncü oturumlarında da çalışanlar hem Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında bilinçlendirildi hem de sağlıklı yaşamın temel prensipleri üzerine bilgi sahibi oldu. Uzman eğitimciler Dide Demir ve Neriman Atasever tarafından verilen seminerlerde, özellikle kırsal alanlarda görev yapan personelin kenelere karşı alması gereken önlemler detaylı bir biçimde ele alınırken, fiziksel hareketlilik, beslenme ve düzenli sağlık kontrolü gibi sağlıklı yaşam başlıklarına da vurgu yapıldı.

Sağlıklı personel, güçlü hizmet

Eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin yalnızca asfalt, yol, park ve kaldırım yapmak olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hizmetin merkezine insanı koyan bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle personelimizin sağlığı bizim için önceliklidir. Çünkü güçlü bir hizmet, sağlıklı bireylerle mümkündür. KKKA gibi hayati risk taşıyan hastalıklara karşı bilinç oluşturmak ve bu bilinci tüm çevreye yaymak, yerel yönetimlerin önemli sorumluluklarından biridir."

Başkan Yalçın ayrıca Talas Belediyesi'nin sadece şehir estetiğiyle değil, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarıyla da örnek olmaya devam edeceğini belirtti. Toplam altı oturum halinde planlanan eğitimlerin son bölümleriyle birlikte yaklaşık 500 belediye personeline ulaşılması hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan personellere Sağlıklı Hayat Akademisi kapsamında katılım belgesi de verilecek.

Talas Belediyesi, bu tarz bilinçlendirme çalışmalarıyla hem çalışanlarını güçlendiriyor hem de vatandaşlara daha sağlıklı bir hizmet zinciri oluşturmanın temellerini atıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi'nden Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitimi - Son Dakika

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