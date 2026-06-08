Talas'ta hizmet kalitesi mercek altında - Son Dakika
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Talas'ta hizmet kalitesi mercek altında

Talas\'ta hizmet kalitesi mercek altında
08.06.2026 11:24  Güncelleme: 11:25
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Talas Belediyesi, Temmuz ayındaki TSE denetimi öncesinde kalite yönetim sistemini güçlendirmek için iç tetkik sürecini başlattı. Toplantıda, riskleri erken görme ve vatandaşa kaliteli hizmet sunma vurgusu yapıldı.

Talas Belediyesi; kurumsal kalite standartlarını daha da güçlendirmek amacıyla iç tetkik sürecini başlattı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimi öncesinde düzenlenen toplantıda, kalite yönetim sistemi çalışmaları ve iç tetkik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya, birim müdürleri ve belediyede görev yapan iç tetkikçiler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz, iç tetkiklerin kurum kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, çalışanlara özverili katkılarından dolayı teşekkür etti. İç tetkik sürecinin sadece yasal bir zorunluluk olmadığını ifade eden Ağmaz, "İç tetkik; riskleri erken görmek, kamu zararını önlemek, denetim süreçlerinde kuruma avantaj sağlamak ve en önemlisi vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak anlamına geliyor. Birimlerimizin kendi görevlerinin yanı sıra yürüttüğü bu çalışmalar ilk bakışta ek bir yük gibi görünse de kurumumuzun gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

"20 yıllık kalite tecrübesi"

Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu Mehmet Ali Çetinkaya ise Talas Belediyesinin kalite yönetimi konusunda köklü bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Çetinkaya; "İlk kalite tetkik sürecimiz 2006 yılında başladı. Kalite belgelerimiz üç yılda bir yenileniyor. Yeni bir değerlendirme dönemine girmiş bulunuyoruz. Yılda iki kez iç tetkik gerçekleştiriyoruz. Zorunlu olan yıllık tetkikimizi aralık ayında tamamlamıştık. Şimdi gerçekleştireceğimiz çalışma ise temmuz ayında yapılacak TSE denetimine hazırlık niteliği taşıyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda, iç tetkik sürecinin işleyişi, birimlerin sorumlulukları ve kalite standartlarının geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı. Talas Belediyesi, düzenli olarak yürüttüğü kalite yönetim sistemi uygulamalarıyla hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmeyi, kaynakları daha etkin kullanmayı ve vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta hizmet kalitesi mercek altında - Son Dakika

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