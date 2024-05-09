Talas Belediyesi, yaz mevsiminde sivrisineklere karşı erken önlem alıyor - Son Dakika
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Talas Belediyesi, yaz mevsiminde sivrisineklere karşı erken önlem alıyor

Talas Belediyesi, yaz mevsiminde sivrisineklere karşı erken önlem alıyor

Talas Belediyesi, yaz mevsiminin en büyük sorunlarından biri olan sivrisineklere karşı erken önlem alıyor. Larva döneminde yapılan ilaçlama ile sinek ve haşeratın yayılması engelleniyor.

09.05.2024 10:19  Güncelleme: 10:27
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Talas Belediyesi, yaz mevsimin en büyük sorunlarından birisi olan sivrisineklere karşı erken önlem alıyor. Bu kapsamda daha larva döneminde ilaçlama yapılarak sinek ve haşeratın yayılmasının önüne geçiliyor.

Baharın gelmesiyle birlikte Talas Belediyesi'nde yaz hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda yürütülen çalışmayla yaz mevsiminde rahatsızlıklara neden olabilecek karasinek, sivrisinek ve diğer haşerata karşı larva döneminde ilaçlama yapılıyor.

Kış uykusunda olan karasinekler ve sivrisineklerin yumurta bıraktığı alanlarda 'Larvatis Biyosidal' yöntemiyle yapılan ilaçlama ile yazın oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri, organik gübre bırakma alanları ve su birikintilerine çevreye zarar vermeyen ilaçlar uygulanarak haşeratın üremesi engelleniyor.

Yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran vatandaşlar, "Erkenden yapılan ilaçlamayla sivrisinekler, daha larvayken ortadan kaldırılıyor. Yazın oldukça rahat ediyoruz. Belediyemize teşekkür ederiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Belediyesi, yaz mevsiminde sivrisineklere karşı erken önlem alıyor - Son Dakika

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