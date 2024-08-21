Talas Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Talas Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Talas Millet Bahçesi\'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Talas Millet Bahçesi projesinde gece aydınlatmalarının test edildiği ve gündüz ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

21.08.2024 12:00  Güncelleme: 12:02
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın önemli projeleri arasında yer alan ve ilçenin sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra endemik bitki ve ağaç türleriyle karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Gece aydınlatmalarının test edilmeye başlandığı alanda gündüz de ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

100 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Başkan Yalçın, sık sık alanı ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen hummalı çalışmaları inceleyen Başkan Yalçın birim müdürleri ve firma yetkileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alıyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binasının yer aldığı eğitim kampüsünün yanı sıra yeşil alan ve peyzaj uygulamalarıyla da dikkat çeken Talas Millet Bahçesinde gece de farklı bir güzellik oluşuyor.

AYNI ZAMANDA KARBON YUTAK ALANI

Dikilen endemik bitkilerin ilçenin temiz hava sirkülasyonunu da katkı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Yalçın, "Talasımızın sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra, endemik bitki ve ağaç türleriyle karbon yutak alanına dönüşecek olan Talas Milet Bahçemizde son hızla devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyor, müteahhit firmaya ve çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas Millet Bahçesi'nde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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