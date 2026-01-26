Talas'ta 7 yıllık istiaşare geleneği Reşadiye'de sürdü - Son Dakika
Talas'ta 7 yıllık istiaşare geleneği Reşadiye'de sürdü

26.01.2026 11:16  Güncelleme: 11:18
Talas Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen aylık muhtar buluşmaları, bu kez Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk'ün ev sahipliğinde yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen aylık muhtar buluşmaları, bu kez Reşadiye Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk'ün ev sahipliğinde yapıldı. İlçede katılımcı yönetim anlayışının önemli bir parçası haline gelen buluşmaya Talas Kaymakamı İlyas Memiş ile mahalle muhtarları katıldı.

Reşadiye Mahallesi Şehit Furkan Doğan Sosyal Tesisi'ndeki toplantıya başkan yardımcıları ile birim müdürleri de hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda mahallelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve Talas'ın geleceğine yönelik planlamalar ele alındı. Yerel yönetim ile mahalleler arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekilen buluşmada, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, muhtar buluşmalarının Talas'ta ortak aklın temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek; "Yaklaşık 7 yıldır her ay gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarda mahallelerimizin ihtiyaçlarını muhtarlarımızdan birebir dinliyor, Talasımızın geleceğini birlikte şekillendiriyoruz. Katkı sunan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise muhtar buluşmalarının kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak; "Muhtarlarımız mahallelerin nabzını tutan en önemli temsilcilerdir. Bu istişare kültürünü istikrarlı bir şekilde sürdüren ve yerel yönetim-muhtar iş birliğine verdiği önem dolayısıyla Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Düzenli olarak gerçekleştirilen muhtar buluşmaları, Talas'ta hizmetlerin sahaya daha hızlı ve doğru şekilde yansımasına katkı sunarken, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışının da güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Talas Belediyesi, Mustafa Öztürk, Yerel Yönetim, Reşadiye, Talas, Yerel, Son Dakika

