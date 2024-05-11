Talas\'ta Antika Pazarı Bu Hafta Sonu Açılıyor

Yerel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ve Talas'ın vazgeçilmezleri arasına giren 'Antika Pazarı' kendi gününde ve kendi yerinde antika eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Kurulduğu günden bu yana gerek şehir içinden gerekse şehir dışından çok sayıda antika sever ile koleksiyonerin buluştuğu pazar, bu hafta sonu da yine renkli görüntülere sahne olacak. Antika Pazarı, 12 Mart Pazar günü her yaştan insanı misafir edecek.

'Harman Meydanında Tarihe Yolculuk' sloganıyla her ayın ikinci pazar günü kurulan pazarda, birbirinden kıymetli antika ürünler, alıcısıyla buluşacak. - KAYSERİ