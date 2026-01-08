Osmanlı Kültür Sokağı'na çevre temalı yeni müze - Son Dakika
Osmanlı Kültür Sokağı'na çevre temalı yeni müze

08.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
Talas Belediyesi, Gölbaşı Meydanı'ndaki tarihi su sarnıcını çevre bilincini artıracak bir müzeye dönüştürmeyi planlıyor. Proje, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm ziyaretçilere çevre ve iklim farkındalığını kazandırmayı hedefliyor.

Talas Belediyesi; çevre bilincini geleceğe taşıyacak önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanı'ndaki Osmanlı Kültür Sokağı'nda yer alan tarihi bir su sarnıcı, çevre ve iklim farkındalığını merkeze alan Çevre Temalı Etkileşimli Müze olarak yeniden işlevlendiriliyor.

Bu kapsamda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve TR72 Bölgesinde Çevre Temalı Etkileşimli Müzecilik Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık ve Eğitim Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmanın konsept tasarım süreci, yüklenici firma Ardin Müze Tasarım Şirketi tarafından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a sunuldu. Gerçekleştirilen sunumda çevre ve iklim temalı etkileşimli müzecilik anlayışı doğrultusunda tasarlanan mekansal kurgu ayrıntılarıyla aktarıldı. Ziyaretçiyi pasif bir izleyici olmaktan çıkaran dokunarak, deneyimleyerek ve yaşayarak öğrenmeye dayalı sergileme dili, dijital içerik altyapısı ve müzenin eğitim odaklı yaklaşımı sunumun ana başlıklarını oluşturdu. Projenin, özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm ziyaretçilerde çevre ve iklim farkındalığını kalıcı hale getirmeyi hedeflediği vurgulandı. Aynı zamanda Talas'ta çağdaş, sürdürülebilir ve uluslararası vizyona sahip bir müzecilik altyapısının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Uluslararası vizyon, sürdürülebilir gelecek

Çevre Temalı Müze Projesi'nin, Avrupa Kültür Mirası Bulutu ile entegrasyon vizyonu taşıdığı da sunumda paylaşıldı. Bu yönüyle proje, Talas'ın kültürel mirasını dijital çağın imkanlarıyla buluşturmayı ve uluslararası ölçekte erişilebilir kılmayı hedefliyor. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, projeye verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi;

"Osmanlı Kültür Sokağı'na bir yeni değer daha katıyoruz. Buradaki eski bir su sarnıcında hayata geçireceğimiz Çevre Temalı Müze Projesi kapsamında konsept tasarım sunumunu dinledik. Emekleri ve verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum."

Projenin tüm aşamalarının, Başkan Yalçın'ın talimatları doğrultusunda ilgili birimler tarafından titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, Çevre Temalı Müze'nin tamamlanmasıyla birlikte Osmanlı Kültür Sokağı'nın kültürel ve eğitsel değerinin daha da artması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

