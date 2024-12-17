Talas'ta Yeni Okul İnşaatı Son Aşamada - Son Dakika
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Talas'ta Yeni Okul İnşaatı Son Aşamada

Talas\'ta Yeni Okul İnşaatı Son Aşamada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hayırsever işbirliğiyle Kepez Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan ilkokul ve ortaokulda incelemelerde bulundu. Eğitim yatırımlarının önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, okula bahar aylarında açılış yapılacağını duyurdu.

17.12.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; Kepez Mahallesi'nde belediye ve hayırsever işbirliğiyle yapımı son aşamaya gelen okul binasında incelemelerde bulundu. Hayırsever İşadamı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve eşi Betül Çıkrıkçıoğlu'nun adını taşıyacak ilk ve ortaokul için konuşan Başkan Yalçın, "Kepez bizim için önemli. Burada yapılan ilkokul ve ortaokulda eğitim inşallah bahar ile birlikte başlayacak." dedi.

Başkan Yalçın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Kepez'deki okul binasında incelemelerde bulundu. İnşaatla ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın hayırsever ile birlikte yapımı tamamlanma aşamasına gelen okul hakkında; "Kepez'in bizim için ayrı bir önemi var. Birçok çalışmayı burada gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bunların en önemlilerinden biri hayırseverimizle birlikte yaptığımız ilkokul ve ortaokul binamız. İnşallah baharla birlikte okulumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Babaları zor işlerde çalışırken, anneleri tarla tapan hayvancılıkla uğraşırken çocukların da eğitimlerine ne kadar önem versek azdır. Bütün kırsalımızda yaşayan insanlarımız ekmeğimizi, yiyeceğimizi sağlıyorlar. Yapılan işlerde emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Kepez halkına hayırlı olsun. Hayırseverimize de ayrıca teşekkür ediyorum, Allah hayrını kabul etsin" diye konuştu. Kepez Mahalle Muhtarı Ayhan Demirezen; seçimlerin ardından göreve geldiği günden bu yana ne istediyse Başkan Yalçın'ın yaptığını belirterek teşekkür etti. Mahalle sakinleri de okul hakkında övgüyle bahsederek, "Yapandan, yaptırandan, emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Cengiz Doğan isimli bir Kepezli vatandaş da yapılan okulun çoğu ilçede olmadığını anlatarak, "Çok güzel olmuş. Mükemmel. Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki var." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Talas'ta Yeni Okul İnşaatı Son Aşamada - Son Dakika

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