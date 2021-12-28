Üye Girişi
Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu - Son Dakika

Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu

28.12.2021 14:15
Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu

Her alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, 2021 yılında ilçe genelindeki yolları adeta baştan aşağı yeniledi.

Her alanda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Talas Belediyesi, 2021 yılında ilçe genelindeki yolları adeta baştan aşağı yeniledi. Ulaşım ağına yönelik konfor ve güven odaklı yürütülen çalışmalarda ilçe genelinde toplam 17 kilometre yeni yol yapılırken bu yollarda toplam 33 bin 800 ton sıcak asfalt kullanıldı.

2021 yılı içerisinde 322 ayrı noktada yol ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, binlerce metrekarelik kilitli parke ve bordür çalışmalarının tamamlanan işler arasında yer aldığını belirtti. Tamamlanan ulaşım çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın, şunları söyledi;

"2021 yılında ilçe genelinde 17 kilometre yol yaptık. Bu yollarda toplamda 33 bin 800 ton sıcak asfalt kullandık. Bunun yanında 322 noktada bu çalışmalarımızı yürütmüş olduk. Bunlara ek olarak ilçe genelinde 55 bin metrekare kilitli parke ve 21 bin metre bordür çalışmasını tamamladık."

İlçe merkezinde yer alan ana arter niteliğindeki caddelerde de çok kısa sürede ve yenileme çalışmaları yapılığını dile getiren Başkan Yalçın; "Bilge Kağan Caddesi gibi önemli bir arterde alt ve üst yapısıyla baştan aşağı yenileme çalışması yaptık. Bu cadde üzerinde bin 800 metre yaya yolu, bin 500 metre refüj, 3 adet kavşak yenilendi ve yol yenileme çalışmalarında 6 bin 500 ton asfalt kullanıldı. Bunların yanında yine önemli arterlerden olan Rüzgarlı ve Çimenli Caddelerini de baştan aşağı yeniledik." dedi.

Kuruköprü - Çatakdere yoluna köprü

Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmalarına da değinen Başkan Yalçın, Kuruköprü ve Çatakdere Mahallerini birbirine bağlayan köprünün Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığına dikkat çekerek, "Birçok virajı ortadan kaldıran bu yol ve köprü sayesinde artık daha güvenli ve konforlu bir ulaşım bölgesi oluşturuldu" diye konuştu. Diğer kırsal mahallelerde yapılan çalışmaları da aktaran Başkan Yalçın, "Mengücek, Kepez, Yazyurdu, Cebir, Örencik, Yamaçlı, Çömlekçi ve Sosun mahallelerine giden bir yol bulunmaktaydı. Bu yol çok tehlikeli ve bozuktu, her kış bu yolda kazalar görülüyordu. Burayı da iptal ederek daha güvenli ve konforlu alternatif yeni bir yol oluşturduk. Yine Kamber Mahallesi'ne yeni bir çevre yolu kazandırdık. Bu yolun en önemli faydası bölgedeki işletmelere gelip giden ve mahallenin içinden geçen TIR ve kamyonları yerleşim yeri dışına taşımak oldu. Artık köyün içinden geçmiyor, böylece riski ortadan kaldırmış olduk. Bunun dışında Sakaltutan ve Başakpınar Mahallelerine de yeni güvenli ve konforlu yollar kazandırdık." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu
Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu
Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu

YORUMLAR
500

Talas Belediyesi, Mustafa Yalçın, Hisarcık, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu - Son Dakika


Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı         
14:17
NASA, ilahiyatçı işe alacak NASA, ilahiyatçı işe alacak         
14:08
Baraj gölünde korkutan tablo! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu Baraj gölünde korkutan tablo! Binlerce ölü balık kıyıya vurdu         
13:48
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23

Son Dakika Haberleri
14:16 Bakan Varank'tan dikkat çeken paylaşım! TOGG'un bagajını açtığı için fırça yiyen muhabire gönderme yaptı
14:10 Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu
14:07 NASA, ilahiyatçı işe alacak
13:58 Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz
13:43 11 bin yıl öncesine dayanan dostluk: Köpekler ve insanlar
13:38 Öğrencilerine en acı haber vekildi: Ayşegül öğretmeniniz öldürüldü!
13:31 Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi
13:25 CHP'li belediye başkanlarından İBB'ye başlatılan teftişe karşı birlik mesajı: Artık baskı düzenine geçilmiştir
13:23 Dünyaca ünlü rapçi Drake, sokaktaki insanlara deste deste para dağıttı
13:19 Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın adayı olur mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 14:21:17. #1.13#
SON DAKİKA: Talas'ta yollar bakımlı, güvenli ve konforlu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement