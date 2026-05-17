Tanju Çolak'tan Galatasaray Eleştirisi

(AYDIN) - Eski futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'ın yabancı futbolculara gösterdiği ilgiyi kendilerine göstermediğini savunarak, "Galatasaray'ı Galatasaray yapan Türk futbolculardır. Bu isimlerin emeklerine saygı duyulmalı. Efsane futbolculara değer vermek bu kadar zor olmamalı" dedi.

Tanju Çolak, bir kırtasiye şubesinin açılışına ve "Gerçek Kral" isimli kitabının imza gününe katıldı.

İmza gününde konuşan Çolak, Galatasaray'ın eski futbolculara gereken değeri vermediğini savundu.

Galatasaray formasıyla kazandığı başarıları hatırlatan Çolak, "Türk futbolu ve Galatasaray için bir tane Tanju Çolak var. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterildim. Bronz Ayakkabı, Gümüş Ayakkabı ve Altın Ayakkabı ödüllerini kazandım. Buna rağmen bizi davet etmiyorlar. Yabancı futbolculara gösterilen ilgi eski Türk futbolculara gösterilmiyor. Biz gavur muyuz kardeşim?" ifadelerini kullandı.

Eski futbolcuların kulüpten uzaklaştırıldığını öne süren Çolak, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Hasan Şaş, Ergün Penbe ve Ümit Davala gibi Galatasaray tarihine damga vuran isimlerin yeterince sahiplenilmediğini söyledi.

Çolak açıklamasında, "Galatasaray'ı Galatasaray yapan Türk futbolculardır. Bu isimlerin emeklerine saygı duyulmalı. Efsane futbolculara değer vermek bu kadar zor olmamalı" dedi.

Galatasaraylı kimliğinin sorgulanamayacağını söyleyen Tanju Çolak, Türkiye'nin birçok ilinde Galatasaray sevgisini gururla dile getirdiğini anlattı.