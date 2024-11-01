Tanju Çolak'tan Öğrencilere Kıyafet Desteği - Son Dakika
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Yerel

Tanju Çolak'tan Öğrencilere Kıyafet Desteği

Tanju Çolak\'tan Öğrencilere Kıyafet Desteği

Samsun'da Tanju Çolak, 500 öğrenciye kıyafet ve hediyeler dağıttı, duygusal anlar yaşandı.

01.11.2024 17:21
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Samsun'da, eski dünya gol kralı ve altın ayakkabı sahibi Tanju Çolak'ın katılımı ile bazı okullarda toplam 500 öğrenciye kıyafet desteği verildi.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, bir vakıf girişimiyle, Bafra Üçpınar, Bafra Örencik, Neyzen Tevfik İlkokulu ve Alaçam Etyemez Alparslan Gül İlk ve Ortaokullarını ziyaret ederek, toplam 500 çocuğa kıyafet desteği ve çeşitli hediyeler verdi. Çolak, okullarda öğrencilerin ilgisiyle karşılandı.

Çolak, çocukları sevindirdiği için duygulandığını belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Belki de içlerinden doktorlar, hakimler, gol kralı Tanjular çıkacak. Güzel şehrimiz Samsunumuzun kırsal kesimlerinde bulunan okullardaki çocuklarımıza, atkı, mont, bere, eldiven gibi çeşitli hediyeler takdim ettik. Onları sevindirebildiysek ne mutlu bize. Beni de çok duygulandırdılar. Bana sarılmaları öpmeleri beni çok duygulandırdı" dedi.

Programa ayrıca, Samsun Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tanju Çolak'tan Öğrencilere Kıyafet Desteği - Son Dakika

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