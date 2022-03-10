Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

10.03.2022 16:59

Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı Çorum'un Sungurlu ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 09 AGM 485 plakalı tanker, kavşaktan dönmeye çalışan B.U. yönetimindeki 20 DA 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.U. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

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Otomobil, Sungurlu, Tanker, Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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