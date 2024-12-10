Tao Jianwai'nın Çocuklara Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tao Jianwai'nın Çocuklara Konseri

Tao Jianwai\'nın Çocuklara Konseri

Çinli mühendis Tao, Çerkezköy'de 'Daha Dün Annemizin' şarkısını çalarak çocuklara keyifli anlar yaşattı.

10.12.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Kapaklı ilçesi yolu üzerinde çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile Türkiye gündemine oturan Çinli Mühendis Tao Jianwai, bu kez de çocukların çok sevdiği 'Daha Dün Annemizin' şarkısını çaldı.

Çerkezköy'e yaklaşık 2 ay önce makine kurulumu için gelen 47 yaşındaki Jianwei Tao, çaldığı geleneksel müzik aleti suona ile dikkatleri üzerine çekti. Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde geleneksel müzik aletini denediği esnada sosyal medyada büyük ilgi gören Tao, zurnacı ile de düet yaparak tekrar dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştiren bir işletmede 'Daha Dün Annemizin' şarkısını çalan Tao, büyük ilgi topladı. Tao, etkinlikte ayrıca çocuklara Çin kültürünün yiyeceklerini ve yaşam tarzlarını da tanıttı. Çin'den getirdiği çayı çocuklara hediye eden Tao, dilek balonu da uçurarak çocukların neşesine ortak oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Uluslararası, Çerkezköy, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tao Jianwai'nın Çocuklara Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:34 Esad’la ilgili “Türkiye“ iddiasına Dışişleri’nden yalanlama Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama
18:24 Suriye’nin yeni başbakanı El-Beşir’in görev süresi belli oldu Suriye'nin yeni başbakanı El-Beşir'in görev süresi belli oldu
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin bölünmesine izin vermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz
18:04 Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu Bir grup terörist, Suriye Milli Ordusu bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdu
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
00:14 Esad’ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi Esad'ın vahşi işkenceleri Türk vatandaşını bu hale getirdi
00:11 Cumhurbaşkanı Yılmaz’dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
23:34 Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı Dünya devi, Kenan Yıldız için gözünü kararttı
23:30 İsrail, Kamışlı Havalimanı’nı vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalimanı'nı vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
23:13 AK Partili Efkan Ala’dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz AK Partili Efkan Ala'dan CHP sıralarına: Biz pazardan geliyoruz siz daha yolunu yeni öğrendiniz
23:02 Özgür Özel: Suriye’de geçiş hükümeti kurmanın zamanı Özgür Özel: Suriye'de geçiş hükümeti kurmanın zamanı
22:58 Suriye’deki Sednaya Hapishanesi’ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ndeki Gizli Yeraltı Hücreleri Dünya Gündemine Oturdu
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 18:46:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tao Jianwai'nın Çocuklara Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.