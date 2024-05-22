Tapu Kadastro Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kars'ta Kutlandı - Son Dakika
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Tapu Kadastro Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kars'ta Kutlandı

Tapu Kadastro Teşkilatı\'nın 177. Kuruluş Yıl Dönümü Kars\'ta Kutlandı

Tapu Kadastro Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenlendi. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse, kurumun köklü geçmişini ve gelecekteki vizyonunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti ve geleceğe yönelik sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalmaya devam edeceklerini belirtti.

22.05.2024 09:17
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Tapu Kadastro Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenlendi.

Kars Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse ve Tapu Müdürü Sevilay Sel, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışanların da katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kadastro İl Müdürü Mustafa Akköse, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihin önemli bir kilometre taşının yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Akköse, "Gönülden inanıyoruz ki, bir kurumun köklü geçmişi, onun bugünkü başarılarının ve gelecekteki vizyonunun temel taşıdır. Gururla kutladığımız 177. Yıl dönümünde, köklerimize olan derin bağlılığımızı ve geleceğe olan kararlılığımızı bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyoruz" dedi.

177 yıl önce Tapu Kadastro Teşkilatının temelleri atıldığında bir hayal ve bir amaçla yola çıktığını vurgulayan Akköse, "O günden bugüne, kurumumuzun yolculuğu sadece başarılarla dolu olmadı, aynı zamanda zorluklarla da dolu oldu. Ancak her engelin üstesinden gelmek için gösterilen kararlılık ve azim, bizleri bugünkü noktaya getirdi. Bu zorlu yolculukta bizlere eşlik eden, katkı sağlayan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bugün, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe doğru bakıyoruz. Gelecek için bir vizyonla hareket etmek, sadece kurumumuzun değil, aynı zamanda toplumun ve dünyanın geleceği için de bir sorumluluktur. Bu nedenle, sadece bugünü değil, aynı zamanda yarını da düşünerek, sürdürebilirlik, yenilikçilik ve toplumsal sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak yolculuğumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Akköse, "Teknolojide Öncü Kurum' olan Genel Müdürlüğümüz, Merkez ve Taşra teşkilatımızda 24 Bölge Müdürlüğümüz, 973 Tapu Müdürlüğümüz ve 81 Kadastro Müdürlüğümüz ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 20 Milyon civarında işlem hacmi, yaklaşık 30 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı işinin düştüğü bir Devlet Kurumu olarak 177 yıldır hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun 177. Yıl Dönümünü kutlarken, bu başarıyı mümkün kılan herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Çalışanlarımızın özverisi, desteği, vatandaşlarımızın bize duyduğu inanç, bizlere her zaman ilham vermiştir. Birlikte, daha nice yıllara, daha büyük başarılara ve daha anlamlı hizmetlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. 177 yıllık bu gurur dolu yolculuğumuzda bizimle olan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz. Nice 177 yıllara" şeklinde konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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